В Витебске впервые прошел конкурс на лучшую ледяную скульптуру

В мастерстве соревновались семь команд. В основном, будущие резчики по дереву. На создание ледяной аллеи понадобились десятки ледяных глыб. Теперь она будет украшать главную городскую площадь до весны.

Для грубой обработки – бензопила и дрель. Для ювелирной – резаки, стамески и ножовки. Второй день мастера колдуют над необычным стройматериалом – замерзшей водой.

Сергей Королев, мастер производственного обучения Витебского государственного технологического колледжа:

Единственный плюс, в отличие от деревянных, то, что у льда нет структуры, он режется во всех направлениях. А минусы: холодно.

Минус на градуснике при работе с таким холодным материалом – плюс. Чем крепче мороз, тем прочнее ледяные фигуры. По условиям соревнований скульптуры должны быть не ниже полутора метров. Среди семи команд – учащиеся вузов, сузов и их преподаватели.

Четверокурсник Сергей осваивает профессию резчика по дереву, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Работать со льдом довелось впервые.

Сергей Бугаев, учащийся Витебского государственного технического колледжа:

Я считаю, что образование у нас в Беларуси очень качественное. Преподаватели относятся к учащимся очень хорошо. Подход педагогический хороший.

Чеслав Черновский, учитель трудового обучения СШ № 10 Витебска:

Так как у нас у всех художественное образование, в разное время все заканчивали, кто раньше, кто позже, ну а работаем все учителями трудового обучения, кто еще дополнительно и ИЗО ведет, поэтому для нас это знакомо. Мы владеем любым инструментом.

Посмотреть, как ледяные глыбы превращаются в хрупкие произведения искусства, собралось немало любопытных.

Жительница Витебска:

Очень нравится. Это все очень прекрасно, то, что люди могут увидеть все это, сфотографироваться и вообще понаблюдать за работой.

Аллея ледяных скульптур станет одной из самых красивых, но, к сожалению, временных достопримечательностей города. Правда, на следующей неделе синоптики обещают до -25 в регионе. Так что до наступления оттепели у поклонников «арт-айса», или «ледяного искусства», еще будет возможность полюбоваться метеозависимыми шедеврами.