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В Витебске судят банду бывших милиционеров

15 декабря 2008 17:50
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В областном суде начались последние слушания по делу о так называемой банде Ринаса. Этот процесс уже назван одним из самых громких и массовых за последние годы. На скамье подсудимых почти три десятка участников преступной группировки. В течение 10 лет они предлагали местным предпринимателям услуги так называемой криминальной "крыши". Кроме того, бандиты занимались вымогательством, грабежами, похищением людей. Материалы, рассказывающие о сотне криминальных эпизодов, едва уместились в 40 томах. По делу проходит также 170 свидетелей. Как ожидается, приговор огласят в конце декабря.
# общество

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