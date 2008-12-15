В Витебске судят банду бывших милиционеров

В областном суде начались последние слушания по делу о так называемой банде Ринаса. Этот процесс уже назван одним из самых громких и массовых за последние годы. На скамье подсудимых почти три десятка участников преступной группировки. В течение 10 лет они предлагали местным предпринимателям услуги так называемой криминальной "крыши". Кроме того, бандиты занимались вымогательством, грабежами, похищением людей. Материалы, рассказывающие о сотне криминальных эпизодов, едва уместились в 40 томах. По делу проходит также 170 свидетелей. Как ожидается, приговор огласят в конце декабря.