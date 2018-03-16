В Витебске с начала года не менее 235 человек получили гололёдные травмы

Новости Беларуси. С начала года в Витебске не менее 235 человек получили гололёдные травмы.

Как сообщает прокуратура Витебска, такое количество пострадавших свидетельствует о серьёзных упущениях и недостатках в мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. Отмечается, что некоторые улицы не были обработаны противогололёдными средствами.

Татьяна Опалева, старший помощник прокурора города Витебска:

Прокурором города Витебска в адрес генерального директора УКПП «Витебское ГЖКХ» внесено представление, содержащее требование о принятии мер по обеспечению безопасности движения и эксплуатации транспорта, снижению травматизма граждан в зимний период, а также привлечении виновных лиц к ответственности.

В городской травмпункт с начала 2018 года обратились 145 взрослых и 90 детей.

Зимой прошлого года официальный представитель МЧС г. Минска Ольга Мельченко рассказала о том, как не падать в гололёд.