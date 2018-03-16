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В Витебске с начала года не менее 235 человек получили гололёдные травмы

16 марта 2018 11:34
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Новости Беларуси. С начала года в Витебске не менее 235 человек получили гололёдные травмы.  

Как сообщает прокуратура Витебска, такое количество пострадавших свидетельствует о серьёзных упущениях и недостатках в мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. Отмечается, что некоторые улицы не были обработаны противогололёдными средствами.  

Татьяна Опалева, старший помощник прокурора города Витебска:  
Прокурором города Витебска в адрес генерального директора УКПП «Витебское ГЖКХ» внесено представление, содержащее требование о принятии мер по обеспечению безопасности движения и эксплуатации транспорта, снижению травматизма граждан в зимний период, а также привлечении виновных лиц к ответственности.  

В городской травмпункт с начала 2018 года обратились 145 взрослых и 90 детей.  

Зимой прошлого года официальный представитель МЧС г. Минска Ольга Мельченко рассказала о том, как не падать в гололёд.  

У обуви должен быть хороший протектор – подробности здесь.  

# общество # Погода в Беларуси # Татьяна Опалева

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