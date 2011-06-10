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В Витебске пройдет водно-спортивный фестиваль

10 июня 2011 06:52
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Мероприятие, посвященное 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной, пройдет на берегу озера Лосвидо.Фестиваль приобрел популярность благодаря разнообразию конкурсов и соревнований, большинство из которых связаны с водой, что особенно актуально в жаркую погоду. Участникам предстоит преодолеть полосу препятствий, посоревноваться в волейболе и футболе. А творческие натуры продемонстрируют полет фантазии в конкурсах боди-арта, художественной самодеятельности и кулинаров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# общество

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