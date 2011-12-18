В Витебске появились ёлки желаний — каждый может стать Дедом Морозом для воспитанников детского дома

Новости Беларуси, Витебск. Новый Год — самый любимый и долгожданный праздник для малышей. В витебском детском доме готовятся к нему заранее.

Сегодня ребята мастерят снежинки и гирлянды и пишут письма Деду Морозу. У главного волшебника современные дети просят не только игрушки. Шестилетние девчонки заказывают наряды принцесс с аксессуарами и даже косметикой. А вот мальчишки все больше мечтают о технике и костюмах супергероев.

Чтобы в Новый Год каждый ребенок был с подарком, в витебских торговых центрах выросли вот такие елки желаний. Вместо игрушек они украшены фотографиями ребят с их новогодними желаниями. Примерить на себя роль Деда Мороза и исполнить хотя бы одну заветную мечту воспитанника детского дома может каждый витебчанин.

Наталья — сама мама двоих детей. Вдова растит их одна. Потому и к чужим малышам не осталась равнодушной.

Наталья Струнина:

Обязательно хотят детки внимания, и подарки для них очень важны, в принципе, как и для всех деток. Я понимаю, как им нужна поддержка и хоть и маленькое, но внимание.

К вечеру мешок с подарками наполняется. Кто-то купил мячик, кто-то игрушку, кто-то теплую одежду.

Новый Год — семейный праздник. И маленьким обитателям детского дома в этот день особенно хочется оказаться в кругу семьи. Мама и папа — их самое заветное желание.

Татьяна Архипович, волонтер Октябрьской районной организации Витебска Белорусского общества Красного креста:

Есть мечты побывать в семьях. Они хотят, чтобы их забрали на праздник. И уже к нам сегодня подходила женщина, которая желает забрать двух детей на праздник, чтобы они провели его вместе с ее детьми.

Накануне Нового Года собранные подарки волонтеры вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой подарят малышам. А пока каждый витебчанин может сделать новогоднюю сказку былью , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.