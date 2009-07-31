В Витебске покажут высший пилотаж

В городе открывается открытый чемпионат СНГ по вертолетному спорту.

Воздушный слалом, полеты на точность и навигация в небе. В чемпионате примут участие экипажи из Беларуси, России и Германии. В небо поднимутся 17 экипажей и разыграют главные награды соревнований в личном и командном зачетах.

В составе белорусской команды – витебский семейный экипаж – отец и сын Анатолий и Сергей Дятловы, а также мастера спорта международного класса Ирина Горелышева и Тамара Стельмах.

По итогам выступления белорусских летчиков определят состав национальной сборной для участия в открытых чемпионатах России и Украины по вертолетному спорту в августе и сентябре этого года.