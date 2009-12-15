В Витебске побит минусовой рекорд года

Синоптики предупреждают, что это только начало, градус «окрепнет» и вероятно под властью арктического антициклона покажет все -30.

Минус на градуснике — плюс на теле. Сегодня моду в Витебске диктовал мороз: шапка-ушанка, двойные варежки и, если есть, – бурки. А выражение «оделся, как капуста» у горожан уже не вызывало улыбок, ведь главное сохранить свои 36,6.

Вот только не всем это удалось. Кто-то решил увеличить градус до сорока и оказался в больнице.

Первыми жертвами первых крепких морозов стали три человека. С диагнозом «легкое обморожение конечностей» они остаются под наблюдением медиков. Впрочем, замерзнуть сегодня с утра можно было и по дороге на работу. Ожидание автобуса превратилось в массовые гуляния. В ранний час-пик общественный транспорт буквально бойкотировал.

Строители входят в рейтинг самых «морозоопасных» специальностей. Их рабочее место под небом. Здесь профотличие — красные щеки и заиндевелые усы. Потому не застеснялся камеры и пригласил на огонек нас лишь Владимир.

Они несут культуру в массы даже в холод. Рабочие на центральной площади торопятся к Новому году смонтировать светодиодный экран. Валенки — их единственное спасение.

Утеха слегка не по погоде: на площадь приплыли лебеди и прочие карусели. Хотя такие экстремальные развлечения не для всех. Но то ли еще будет — аттракцион невиданной щедрости преподнесет погода и одарит северный регион морозом до -32.