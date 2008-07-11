В Витебске открылся самый современный в регионе родильный дом

Уютные палаты со всеми удобствами, оснащенные родзалы, современные инкубаторы, сложнейшая аппаратура для наркоза. Особую гордость у медиков вызывают операционные залы, сделанные по технологии "чистых комнат". На сегодняшний день в странах СНГ насчитываются лишь единицы подобных операционных.

Участие в открытии родильного дома №1 принял Президент Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что в течение текущей пятилетки все объекты здравоохранения должны быть приведены в идеальное состояние. Глава государства поручил привести в полный порядок всю систему здравоохранения в ближайшие год-два и решить проблему нехватки врачей. Президент Беларуси подчеркнул, что ситуация, когда человек не может попасть на прием к специалисту и должен долго ожидать в очереди, недопустима.





В ходе рабочей поездки Александр Лукашенко в целом ознакомился с социально-экономическим развитием региона и сделал ряд поручений в строительной сфере.

Только на закупку медицинского оборудования из местного и республиканского бюджетов потрачено около 10 миллиардов рублей.