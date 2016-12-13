В Витебске открыли новый пожарный аварийно-спасательный пост

Новости Беларуси. Витебские спасатели стали еще мобильнее. В самом густонаселенном и быстро развивающемся районе города открыли новый пожарный аварийно-спасательный пост. В Билево проживает почти 40 тысяч человек. Для сравнения: такое же население, к примеру, во всем Поставском районе.

Новостройки были отдалены от мест дислокации спасателей. Потому и решили открыть новый пост. Чтобы оперативнее реагировать на возможные ЧП, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Дубин, командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста № 12 Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Задача нашего подразделения – прибыть первыми в новый микрорайон Билево. Так как другие подразделения нашего города могут приехать чуть позже из-за интенсивности дорожного движения. А для спасения человеческой жизни играет роль даже одна секунда.