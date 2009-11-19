В Витебске открылась выставка шпаргалок

В оригинальной экспозиции – от раритетных шпаргалок на фотобумаге до беспроводных устройств связи.

Сегодня в арсенале студентов не только знаменитые «бомбы». Шпаргалки пишут на чем угодно: от карандашей и линеек до этикеток от напитков и заколок для волос. Главное, ничем не выдать себя. Поэтому профи в деле списывания – почти артисты.

Павел Наумов, студент Витебского университета:

- Человек не должен быть зажат, по сторонам оглядываться.

Сам Павел на экзаменах тоже надеется только на знания. Но о хай-тек в мире списывания наслышан. Последние новинки в студенческих кругах – шпоры по ММС и наушники телесного цвета. Преподаватели методы борьбы тоже совершенствуют. Самых продвинутых вычисляют с помощью технологии bluetooth.

Анатолий Дулов, доцент Витебского университета:

- Микронаушник, бывает, используют. Но не могу сказать, что это получило широкое распространение. Я больше сталкиваюсь с более традиционными способами.

Директор музея Глеб Савицкий в студенческие годы шпаргалки готовил лишь к госэкзаменам. А вот за время работы преподавателем собрал их целую коллекцию. Самым старым экспонатам – 20 лет.

В мини-экспозиции музея – более сотни шпаргалок. Кстати, некоторые из экспонатов их владельцы попросили вернуть. Для личной истории.

Эти шпаргалки уже прошли испытание реальными экзаменами. Самые распространенные образцы студенческого творчества – «гармошки» и уменьшенные ксерокопии учебной литературы. Впрочем, самые полезные шпаргалки – рукописные. Чем больше пишешь, тем больше запоминаешь.

Хотя накануне экзамена лучше такие шпаргалки писать, но все-таки оставлять дома.