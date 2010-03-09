В Витебске отчеканили первую партию медалей ко Дню Победы

85 тысяч нагрудных знаков для ветеранов изготовят мастера приборостроительного завода. Для реализации такого крупного заказа специалистам пришлось освоить новые материалы и технологии.

До 65-го Дня Победы времени остается все меньше. И витебские мастера его не теряют. Памятные медали должны украсить к празднику парадные мундиры ветеранов. Чтобы выполнить этот почетный заказ специалисты работают в режиме нон-стоп: чеканят по несколько тысяч наград за смену.

Тамара Романова, штамповщица Витебского приборостроительного завода:

Сегодня я отчеканила 2300 медалей, обрубила еще 300 и сейчас занимаюсь вырубкой — и чеканим, и обрубка. Это же деликатная вещь – медаль, хочется сделать так, чтобы не было стыдно за них!

За право изготовить медали боролись сразу три белорусских предприятия. Тендер выиграли витебские мастера. Дизайн юбилейной награды разработал Геральдический совет Беларуси. На лицевой стороне – копия Ордена славы I степени. Специалисты отчеканили мельчайшие фрагменты – можно рассмотреть даже время на кремлевских часах. Для такой ювелирной работы пришлось осваивать и новые материалы, и новые технологии.

Сергей Утин, главный технолог Витебского приборостроительного завода:

Для изготовления этих медалей понадобилось 3.5 тонны латуни Л-90 — это высококачественная латунь. Кроме всего прочего, понадобилось почти 16 километров ленты для обтягивания планок на медаль.

Обратная сторона медали: на самом деле, изготовление простой награды – сложный технологический процесс. От штамповки до упаковки она проходит 12 этапов. На гальваническом участке, например, в специальном растворе медалям придают матовый оттенок. С матовым эффектом юбилейных наград часовых дел мастер Виктор Коновалов справляется с блеском. Он привык делать циферблаты. Но новую продукцию тоже освоил быстро.

Первая партия медалей на днях отправится к заказчику. А на предприятии уже готовят для ветеранов еще один сюрприз — к 9 мая здесь выпустят необычные карманные и наручные часы с символикой Победы.