В Витебске ликвидирована самая крупная в этом году подпольная лаборатория по выращиванию марихуаны

Преступный бизнес организовал 25-летний витебчанин. Наркотики он производил прямо у себя дома, черпая всю необходимую информацию в сети Интернет. В итоге, в собственной теплице задержанный успел вырастить целую плантацию.

«Наркобизнес» 25-летний витебчанин наладил в собственном частном доме. Одна из комнат была оборудована под теплицу для выращивания марихуаны. В подпольной лаборатории оперативники обнаружили мини-плантацию наркосодержащих растений.

Всего было изъято более 5 килограммов зеленой массы. В том числе, и готовый высушенный продукт. На «черном рынке» за полтора-два грамма марихуаны дают около 50 тысяч рублей. Впрочем, задержанный утверждает, что все это он вырастил для личного пользования.

Попался к правоохранителям он случайно: в магазине не расплатился за соус. Была вызвана милиция, и при обыске в кармане у витебчанина нашли марихуану.

Игорь Эссаулов, начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Октябрьского РОВД Витебска:

Сучетом ранее наработанной оперативной информации по месту жительства задержанного была обнаружена подпольная лаборатория, оборудованная,для выращивания высококачественной марихуаны. Там было 14 кустов растения рода «канабис».

Поводится проверка по данному факту. Возбуждено уголовное дело».

К процессу изготовления марихуаны молодой человек подошел серьезно. Способ гидропоники (беспочвенного выращивания растений) изучил в Интернете. В сети заказывал и семена конопли из Голландии. Оборудование и удобрения приобретал в Москве. В лаборатории находились системы питания, освещения, поддержания температурного режима, фильтрации воды.

Подпольная лаборатория просуществовала полгода, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сейчас «наркоагроном» задержан. Милиция выясняет, причастен ли он к распространению наркотиков. Пока же за хранение, культивирование и выращивание наркотических средств ему грозит до пяти лет лишения свободы.