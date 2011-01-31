В Витебске для трудных подростков провели экскурсию по изолятору временного содержания

40 ребят из разных уголков области посетили изолятор временного содержания.

По ту сторону колючей проволоки гостей с воли встречают строго. После построения и досмотра под конвоем начинается знакомство с бытом в неволе. Контингент «экскурсионной» группы особый. Еще раз переступив закон, этим подросткам придется переступить порог колонии.

Руслан Свидинский, заместитель начальника отдела надзорно-исполнительной деятельности УВД Витебского облисполкома:

Данное мероприятие направлено на то, чтобы показать подросткам, что их может ждать в дальнейшем, если вдруг они будут совершать преступления повторно. Потому что ряд из данных подростков, это те, кто впервые был осужден, но судом к ним были применены меры наказания, не связанные с изоляцией от общества.

Так выглядит обычная тюремная камера, рассчитанная на 10 заключенных. Жесткие деревянные кровати в два яруса, маленький умывальник и толстые стены. Побывав в таких условиях, экскурсантам вряд ли захочется вернуться сюда снова.

Чтобы по-настоящему дорожить свободой, наверное, стоит побывать в местах ее лишения. Посидев на нарах и увидев пресловутое небо в клеточку, ребята задумываются. Переоценка ценностей происходит мгновенно.

Дмитрий Ляхов:

Не надо сюда попадать, надо вести себя лучше. Не совершать никаких преступлений.

Александр, задержанный:

Ребята, прежде чем сделать что-то противоправное, подумайте. Я сижу тут уже семь суток, и еще надо восемь. Итого 15.

Поверьте, это не дома, на кроватке. И не залезть в кастрюльку и в холодильник и что-то покушать. Здесь все по расписанию.

15-летняя Анастасия тюрьму раньше видела только по телевизору. Сегодня даже отважилась на разговор с заключенным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Эту беседу, говорит девочка, она запомнит надолго.

Анастасия Лащинская:

Надо всегда думать, прежде чем что-то сделать. А он сделал и сейчас сидит думает. Ну, конечно, условия плохие, не то, что дома.

В мире такая практика распространена. Легендарный остров-тюрьму Алькатрас ежегодно посещает миллион туристов, среди которых – трудные подростки. Для предотвращения детских преступлений все средства хороши.