В Витебске девятиклассник изобрел энергоэффективную суперэкономичную лампочку

Разработку уже оценили на городском конкурсе научно-технического творчества. Теперь юный изобретатель планирует перевести на экономичные светильники квартиру, в которой живет.

Для Алексея Шустова ученье – действительно свет. Именно в школе родилась идея создания суперэкономичной лампочки. С помощью формул из общего курса физики девятиклассник сравнил лампу накаливания, люминесцентную и светодиодную. И пришел к выводу: светодиоды буквально «затмевают» конкурентов.

Алексей Шустов, ученик СШ № 28 Витебска:

Возникла идея сделать светодиодную лампочку, так как знал я, что срок службы светодиодов очень велик и потребление очень маленькое. Я думаю, что она себя окупит и очень быстро.

Эта лампочка прослужит до 20 лет. Сегодня светодиодные светильник самые долговечные. И если у обычной лампочки накаливания срок службы всего две тысячи часов, то у светодиодов практически неограничен.

Расходные материалы – светодиодная лента и цоколь от вышедшей из строя люминесцентной лампочки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Для работы Алексею понадобился папин токарный станок и паяльник. Лампа получилась не только экономичная, но и стильная. И это только основа будущих проектов.

Алексей Шустов, ученик СШ № 28 Витебска:

Чтобы увеличить светосилу этой лампочки, нужно всего лишь продлить полосы светодиода или сделать лампочку больше или длиннее.

Генерирует идеи школьный кружок научно-технического творчества. Изобретения кружка оценили и научные круги. Школьник внес свою лепту в реализацию третьей Директивы «Экономия и бережливость». На городском конкурсе юных изобретателей Алексея признали лучшим в своей номинации.

Елена Стефаненкова, руководитель кружка научно-технического творчества СШ № 28 Витебска:

Тема энергосбережения очень актуальна в настоящее время. И, конечно, ищут любые способы, чтобы как-то привлекать население к энергосбережению.

Игорь Мазявин, ученик СШ № 28 Витебска:

Мы пытаемся сделать другие эксперименты не только с электрическим током, но и с другими физическими явлениями.

Светодиодные лампочки попроще освещают комнату Алексея уже два года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В ближайшем будущем он намерен перевести на энергоэффективный вариант всю квартиру. Ведь глобальная экономия начинается с мелочей.