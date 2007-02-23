В Витебске был побит 70-летний рекорд суточных ночных температур февраля

Ночью столбик термометра в областном центре опустился почти до минус 27 градусов. Прежний рекорд - минус 23,5 - был зафиксирован в 1936 году.

Тогда же был и самый холодный день - чуть более минус 15 градусов. Однако днем 23 февраля в областном центре синоптики обещают минус 18.

По информации коммунальщиков, нынешняя ночь в регионе прошла спокойно. Сбоев с подачей тепла в жилые дома не было. Как обнадёживающую характеризуют ситуацию и медики: с обморожениями в больницы города было доставлено только два человека, тогда как в прежние годы в такие морозы на больничных койках оказывалось не менее шести человек за сутки.

В столице же во время сильных морозов милиция стала лояльнее относиться к бомжам, которые спасаются от холода в залах ожидания столичных вокзалов. За последние несколько дней на улицах Минска милиционеры задержали 27 бродяг. Как правило, они приезжают в столицу из Жодино, Борисова, Клецка и Слуцка. Как отмечают правоохранители, для Минска проблема бомжей не является серьезной. По неофициальным данным их в белорусской столице несколько сотен. Всего же за минувшие сутки в Минске с отморожениями и переохлаждением организма с улиц города в больницы доставлено девять человек.

Из-за холодов в Беларуси происходят прорывы трубопроводов водоснабжения. Как сообщили в МЧС Беларуси, за минувшие сутки их было зафиксировано несколько. Так, в Минске по этой причине без водоснабжения несколько часов оставались восемь частных жилых домов по улице Радиальной и девять многоквартирных на улице Куйбышева. Аналогичная ситуация накануне сложилась и в Дзержинске. Однако, все аварии были устранены в течение нескольких часов.