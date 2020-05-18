В Витебске больницы возвращаются к обычному режиму, а медуниверситет разработал онлайн-программу восстановления после коронавируса

Новости Беларуси. Большинство пациентов с COVID-19 переносят заболевание в легкой или же бессимптомной форме, однако некоторым после лечения в стационаре требуется реабилитация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этих целей под Витебском уже в среду в центре «Железняки» начнут принимать тех, кто перенес пневмонию. Одновременно здесь могут разместить до 90 человек. Пройти оздоровление можно и не выходя из дома: сотрудники местного медуниверситета снимают полезные видео. Реабилитологи рассказывают о правилах дыхания, питания и важности спортивных нагрузок после перенесенного заболевания.

Между тем, неинфекционные больницы возвращают к стандартному режиму работы. А еще в Витебске продолжаются «полеты» на высоте 2 500 метров над уровнем моря. Как это возможно, расскажет корреспондент Анастасия Бут. «Полёт» на 2,5 тысячах метров выше уровня моря. Неожиданный способ восстановления после коронавируса используют в Витебске Процедуры в барокамере – часть совместной разработки первой городской больницы и Витебского медуниверситета.

Сотрудники вуза адаптировали и целую программу онлайн реабилитации «Поможем друг другу», она же – «Питание, движение, дыхание», сокращенно ПДД. Ежедневно до 30 операций . Витебский областной онкодиспансер вернулся к приёму профильных пациентов

Анастасия Бут, корреспондент:

Приостановлена госпитализации пациентов с пневмониями в областную клиническую больницу. На следующей неделе учреждение вернется к своим прямым обязанностям при условии сохранения положительной динамики. В Витебской области, если сегодня сравнивать с данными на конец апреля (именно тогда фиксировался пик заболеваемости), число пневмоний уменьшилось почти на 30 %. В самом областном центре – чуть более, чем на 40 %.