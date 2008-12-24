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В Витебска прошло праздничное предновогоднее шествие сказочных персонажей

24 декабря 2008 17:46
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На улицы города вышли 200 Дедов Морозов и Снегурочек. Главные герои торжеств проследовали в сопровождении духового оркестра и колонны иллюминированных автомобилей. Ими управляли деды Морозы. В роли главного зимнего волшебника на витебских перекрестках были даже регулировщики. Посмотреть на красочное зрелище с детьми пришли тысячи витебчан. Сказочные персонажи зажгли главную елку города. После чего небо разорвали залпы салютов и фейерверков. Новогоднее шоу продолжил концерт на площади.
# общество

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