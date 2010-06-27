В Вильнюсе умер первый президент независимой Литвы Альгирдас Бразаускас

Он скончался на 78-м году жизни в результате продолжительной тяжёлой болезни.

Напомним, Бразаускас победил на президентских выборах в 1993 году и правил страной пять лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно встречался с ним.

В 2001 как лидер выигравшей парламентские выборы социал-демократической партии Альгирдас Бразаускас стал главой правительства. При его премьерстве Литва вошла в состав НАТО и Евросоюза. Три года назад по состоянию здоровья он ушел из активной политики, но оставался почетным председателем социал-демократической партии. Похоронят бывшего президента Литвы в четверг.

Соболезнования в связи со смертью Альгирдаса Бразаускаса выразил Президент Беларуси. Как отметил Александр Лукашенко, он высоко ценил его как человека и видного политического деятеля, который всегда выступал за развитие конструктивного добрососедского сотрудничества между Беларусью и Литвой.