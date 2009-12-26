В Вильнюсе состоялся забег Дедов Морозов

Марафон начался от стадиона «Жальгирис» и проходил по городским улицам, движение по которым было ограничено.

Каждый Дед Мороз сам выбирал длину дистанции — от 5 км до 12 км. В новогодних стартах участвовали около 600 человек, среди которых были политики, артисты, члены спортклубов, семьи, дети. Забег начался с курьезного случая: стартовый пистолет выпал из рук организатора и выстрелил сам.

Новогодние забеги Дедов Морозов в столице Литвы во второй день Рождества - давняя традиция: впервые такой марафон был организован в 1975 году, а в 1987 в нем участвовало рекордное количество бегунов — 2 тысячи. Из спортивного мероприятия забеги Дедов Морозов давно превратились в Литве в развлечение, праздник, встречу старых знакомых, информирует БЕЛТА.