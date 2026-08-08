В Вилейском районе восстанавливают электроснабжение в 19 населенных пунктах

Делается все возможное для скорейшего восстановления сети, при этом все молочно-товарные фермы уже обеспечили энергоснабжением. Задействованы и мобильные генераторы: более 30 дизельных электростанций разной мощности. Они подают энергию в жилые дома и торговые объекты. Еще 33 генератора находятся в резерве. Что касается транспортного сообщения, то движение на дорогах полностью восстановлено.