Прямой эфир

В Вилейке временно закроют железнодорожный переезд по улице Лавриновича

10 сентября 2018 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С 12 по 14 сентября там будут проводить ремонтные работы: очистят железнодорожные пути и заменят асфальтовое покрытие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейке временно закроют железнодорожный переезд по улице Лавриновича-1

Движение перекроют только для автотранспорта, поезда будут следовать без ограничений. Объехать участок можно будет через центральный переезд возле железнодорожного вокзала. Поэтому водителям и пешеходам следует заранее планировать свой маршрут, учитывая данную информацию.

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Маленькое хозяйство с большими амбициями. Почему в сельхозотрасли Сенненского района сделали ставку на молодёжь?
10 сентября 2018 18:47

Маленькое хозяйство с большими амбициями. Почему в сельхозотрасли Сенненского района сделали ставку на молодёжь?

Что было: Беларусь в космосе/ Минск праздничный/ Лида. Пиво. Шнуров
10 сентября 2018 18:26

Что было: Беларусь в космосе/ Минск праздничный/ Лида. Пиво. Шнуров

Почти 100 космонавтов прибыли в Минск на 31-й Международный конгресс. Большой репортаж СТВ с открытия форума
10 сентября 2018 18:21

Почти 100 космонавтов прибыли в Минск на 31-й Международный конгресс. Большой репортаж СТВ с открытия форума