В Ветковском районе жители деревни Неглюбка обвинили председателя Сельского совета в антисанитарии

Люди пожаловались на то, что мужчина содержит корову на складе местного магазина. Проверка животное не обнаружила, да и сам магазин оказался несуществующим.

С утра в магазине деревни Неглюбка не протолкнуться. Привезли апельсины, колбасу и другие продукты. Здесь могло быть и гораздо свободней – мешки с мукой, комбикормом и сахаром «украли» пространство. На момент проверки коровы на складе магазина действительно не оказалось. А о её нахождении здесь ранее свидетельствуют лишь косвенные улики.

А даже если бы и была Бурёнка в загоне - нарушения санитарных норм всё равно нет. Официально ни сарая-склада, ни магазина вообще не существует. А соблюсти положенное 25-метровое расстояние между несуществующими хлевом и продуктовым магазином просто не возможно.

Магазин был построен, так называемым хозметодом, ещё 30 лет назад. Тогда решили обойтись без документов. Странно, но до момента поиска коровы-нарушительницы они так и не понадобились. Каким образом здесь проводились ежегодные проверки и ревизии, а так же кто платил налог за использование земли сейчас предстоит выяснить компетентным органам.

