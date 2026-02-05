В Верховный Суд направили седьмое уголовное дело по обвинению в геноциде белорусов

О сохранении памяти и восстановлении исторической правды, даже спустя десятилетия. В Верховный Суд Беларуси поступило очередное уголовное дело по обвинению в геноциде белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиняемый – Антанас Гецевичюс, уроженец деревни Йокуляй Клайпедского уезда. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял один из взводов первой роты 12-го охранного батальона. По материалам следствия, с начала пребывания на оккупированной территории БССР Гецевичюс в составе полицейского формирования исполнял преступные приказы нацистского руководства.