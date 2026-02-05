В Верховный Суд направили седьмое уголовное дело по обвинению в геноциде белорусов
О сохранении памяти и восстановлении исторической правды, даже спустя десятилетия. В Верховный Суд Беларуси поступило очередное уголовное дело по обвинению в геноциде белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обвиняемый – Антанас Гецевичюс, уроженец деревни Йокуляй Клайпедского уезда. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял один из взводов первой роты 12-го охранного батальона. По материалам следствия, с начала пребывания на оккупированной территории БССР Гецевичюс в составе полицейского формирования исполнял преступные приказы нацистского руководства.
Валерий Толкачев, руководитель следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа:
Гецевичюс, действуя лично и отдавая приказы подчиненным, лишил жизни не менее 6 012 человек, включая 31 заведомо малолетнего ребенка. В том числе лиц, находящихся в беспомощном состоянии и заведомо престарелых.
Следственная группа Генеральной прокуратуры собрала неопровержимые доказательства вины литовского коллаборанта. В истории суверенной Беларуси это уже седьмое уголовное дело в отношении нацистов и их пособников, направленное в суд.