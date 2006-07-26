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В Верхнедвинском районе открылся Международный молодежный лагерь "Бе-La-Русь-2006"

26 июля 2006 12:12
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Уже 15 лет в лагерь приезжают участники и руководители молодежных общественных объединений трёх стран (Беларуси, России и Латвии). В году нынешнем, как обещают организаторы, гостей ожидает интересная программа: это песенный фестиваль "Бе-La-Русские зори", круглый стол, конкурсная программа "Латвия глазами зарубежных друзей" и многое другое. Ярким событием обещает стать фейерверк и творческое представление делегаций стран-участниц на официальном открытии. По уже сложившейся традиции лагерь разместиться на историческом месте под названием Курган Дружбы. Он был насыпан в 1959 году в память о боевом содружестве партизан Беларуси, России и Латвии.
# общество

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