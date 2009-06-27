В Венеции — первая женщина-гондольер

23-летняя Джорджия Босколо стала первой в истории Венеции сертифицированной женщиной-гондольером.

Она получила право на перевозку пассажиров по каналам Венеции, выдержав испытания, которые раньше женщинам пройти не удавалось. Теперь ей осталось завершить практический курс, после чего она сможет выйти на самостоятельную работу.

Босколо — потомственный гондольер, этим ремеслом занимался ее отец Данте. Он до сих пор считает, что гондольер не женская профессия, но все-таки гордится дочерью.

С одного потока с Босколо были отчислены еще две женщины. Программа по подготовке лодочника длится 400 часов, растянутых на полгода занятий. Студенты должны не только научиться управлять своей лодкой, но и сдать тесты по английскому языку, знанию географии Венеции и морскому праву.

Никому из женщин еще не удавалось сдать экзамены на гондольера. Так, 42-летняя американка Александра Хай уже 12 лет безуспешно пытается пройти последние экзамены. По ее словам, экзаменаторы к ней слишком строги. И ей приходится работать гондольером без лицензии, передает БЕЛТА.