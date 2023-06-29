В «Великом камне» откроют выставку к 10-летию инициативы «Один пояс, один путь»
Новости Беларуси. «Один пояс – один путь». 29 июня в «Великом камне» состоится церемония открытия выставки к 10-летию инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие примут представители госорганов и деловых кругов КНР и Беларуси. Символично, что мероприятие организовано в индустриальном парке, который способствует эффективному развитию сотрудничества.
Во второй половине дня в торгово-выставочном центре состоится китайско-белорусский форум. В его программе тематические дискуссии. Здесь обсудят высокотехнологичное производство в современных индустриальных системах и развитие цепочек поставок в глобальном мире, обменяются новыми идеями и взглядами на торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Китая.
КНР для нас сегодня – точка опоры во всем огромном Азиатском регионе. Восстановить активность китайских бизнесменов на нашей территории, увеличить в несколько раз китайские инвестиции – такую задачу ставит Президент.