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В «Великом камне» откроют выставку к 10-летию инициативы «Один пояс, один путь»

29 июня 2023 07:32
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Новости Беларуси. «Один пояс – один путь». 29 июня в «Великом камне» состоится церемония открытия выставки к 10-летию инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие примут представители госорганов и деловых кругов КНР и Беларуси. Символично, что мероприятие организовано в индустриальном парке, который способствует эффективному развитию сотрудничества.

В «Великом камне» откроют выставку к 10-летию инициативы «Один пояс, один путь»-1

Во второй половине дня в торгово-выставочном центре состоится китайско-белорусский форум. В его программе тематические дискуссии. Здесь обсудят высокотехнологичное производство в современных индустриальных системах и развитие цепочек поставок в глобальном мире, обменяются новыми идеями и взглядами на торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Китая.

В «Великом камне» откроют выставку к 10-летию инициативы «Один пояс, один путь»-4

КНР для нас сегодня – точка опоры во всем огромном Азиатском регионе. Восстановить активность китайских бизнесменов на нашей территории, увеличить в несколько раз китайские инвестиции – такую задачу ставит Президент.

# Беларусь-Китай # общество # Фотофакт

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