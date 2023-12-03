В «Великом камне» определяют победителей Международного конкурса научно-технического перевода «Один пояс, один путь»

Настоящая жемчужина «Шелкового пути» и воплощение успешного китайско-белорусского партнерства – индустриальный парк «Великий камень». Там сегодня, 3 декабря, идет борьба за победу в Международном конкурсе научно-технического перевода «Один пояс, один путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее лучших отбирали в БНТУ.

Сегодня финальный этап. Заявить о себе молодым лингвистам, посоревноваться в мастерстве перевода, посетить бесплатные мастер-классы от профессионалов лишь малое, что дает участие в конкурсе. Потенциальные наниматели наиболее старательных пригласят на практику и стажировку в международные корпорации, часть из которых работает в Китайско-Белорусском индустриальном парке. Подобное соревнование переводчиков проходит уже в восьмой раз по инициативе института Конфуция.