В «Великом камне» определяют победителей Международного конкурса научно-технического перевода «Один пояс, один путь»
Настоящая жемчужина «Шелкового пути» и воплощение успешного китайско-белорусского партнерства – индустриальный парк «Великий камень». Там сегодня, 3 декабря, идет борьба за победу в Международном конкурсе научно-технического перевода «Один пояс, один путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее лучших отбирали в БНТУ.
Сегодня финальный этап. Заявить о себе молодым лингвистам, посоревноваться в мастерстве перевода, посетить бесплатные мастер-классы от профессионалов лишь малое, что дает участие в конкурсе. Потенциальные наниматели наиболее старательных пригласят на практику и стажировку в международные корпорации, часть из которых работает в Китайско-Белорусском индустриальном парке. Подобное соревнование переводчиков проходит уже в восьмой раз по инициативе института Конфуция.
Полина Ходасевич, участница Международного конкурса научно-технического перевода «Один пояс, один путь»:
Очень интересно себя попробовать. Неважно, какой будет результат. Я здесь уже была, себя пробовала, и это уже достижение.
Жэнь Фэй, заместитель генерального директора компании по развитию индустриального парка «Великий камень»:
Это большой вклад в укрепление китайско-белорусских отношений, потому что много победителей. Они получат возможность работать не только в нашем парке, но и на наших предприятиях. У наших резидентов будет возможность командировки в Китай.
С начала года в «Великий камень» пришло более 20 новых резидентов с суммарным объемом инвестиций порядка 50 миллионов долларов. Всего в индустриальном парке зарегистрировано свыше 100 компаний из 15-ти стран.