В Великобритании заключенные красят дом министра внутренних дел

«В один из дней, когда заключенным больше нечем было заняться, они пришли в мой дом и в течение трех часов красили его», - сказала уже бывшая министр внутренних дел Джеки Смит по радио LBC. «За эти работы я и мой муж заплатили, сделав пожертвование в благотворительную организацию, оказывающую поддержку заключенным в обмен на их труд».По мнению британской тюремной службы, решение использовать заключенных таким образом было ошибочным. «Провинившиеся должны выполнять только те работы, которые приносят благо всему обществу, - сказал представитель тюремной службы. - Сейчас ведется полное внутреннее расследование».



В первой половине 2009 года Смит оказалась в центре скандалов, связанных с оформлением дома своей сестры в качестве своего собственного и с просмотром ее мужем платных порнографических фильмов за государственный счет. В связи с этим в начале июня 2009 года Смит подала в отставку с поста министра.