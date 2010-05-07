В Великобритании разгорается скандал в связи с голосованием на парламентских выборах

Тысячи избирателей не успели проголосовать.

Как пишет Daily Telegraph, когда избирательные участки закрылись в 22.00 в четверг, перед некоторыми из них еще стояли длинные очереди избирателей, которые собирались проголосовать. Где-то избирателям не хватило бюллетеней. Где-то количество будок было явно недостаточным, и перед ними образовались очереди. По сведениям издания, это случилось из-за того, что явка на выборах стала рекордно высокой за последние 10 лет и участки не справились с количеством желающих проголосовать.

В частности, около 200 человек не смогли проголосовать на участке, где баллотировался лидер либерал-демократов Ник Клегг. Некоторые избиратели пришли протестовать к его дому. Аналогичные ситуации сложились на некоторых участках в Манчестере, Ливерпуле, Лидсе и Лондоне.

Ожидается, что всеми подобными случаями займется избирательная комиссия.