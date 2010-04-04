В Великобритании причиной финансового кризиса назвали нехватку женщин

Отсутствие женщин в советах директоров лондонских банков, возможно, способствовало финансовому кризису. Доклад на эту тему опубликовали британские законодатели.

Комитет казначейства говорит, что отсутствие женщин, очевидно, способствовало «групповому мышлению» в ходе заседаний советов директоров крупнейших банков Сити – все мужчины мыслили единообразно. При этом в отчете подчеркивается, что предложение увеличить представительство женщин в высших финансовых эшелонах, возможно, поможет избежать очередного спада, сообщает MIGnews.com.

В докладе говорится, что в финансовых компаниях, представленных в индекс FTSE 100, доля женщин в руководстве ниже, чем у других крупнейших фирмах, и составляет всего 9%. Показатели в среднем по бизнесу — 12,2%.

«Мы считаем, что отсутствие разнообразия в мышлении и подходах, которым отличаются советы директоров многих, если не большинства наших основных финансовых учреждений, может быть причиной принятия менее эффективных решений при возникновении тех или иных проблем», – отмечается в докладе комитета.

Комитет, в состав которого входит 14 членов и среди них всего одна женщина, подчеркивает, что изменения должны носить культурный, а не законодательный характер. Председатель Джон Макфолл отмечает по этому случаю: «Наш доклад содержит призыв к Сити (финансовый центр Лондона) взять дело в свои руки и исправить ситуацию путем обеспечения гендерного разнообразия».