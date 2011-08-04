В Великобритании пограничники шесть дней искали на яхте, следовавшей в Голландию, 1 200 кг кокаина

По ценам черного рынка – это 300 миллионов фунтов стерлингов.

Яхту задержали для досмотра в порту Саутгемптона. Наркотик был так хорошо упрятан в тайниках, что пограничникам пришлось работать на судне шесть дней. Груз был получен в Южной Америке и предназначался для доставки в Голландию.

По делу задержаны шесть человек. Все они оказались членами одной семьи. В ходе обыска у них было найдено 100 тысяч евро, два мотоцикла Harley Davidson, два ствола огнестрельного оружия, глушитель и партия наркотика «экстази», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».