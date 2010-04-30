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В Великобритании оправдан пытавшийся убить школьника учитель

30 апреля 2010 18:08
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В Великобритании суд Ноттингема не признал виновным в попытке убийства и нанесении умышленного вреда здоровью учителя, ударившего школьника трехкилограммовой гантелей по голове.

Как заявил судья Майкл Стокс, 50-летний учитель физики Питер Харви будет некоторое время находиться под наблюдением. Ранее Харви признал свою вину в неумышленном нанесении вреда.

Инцидент, в результате которого один из учеников получил трещину височной кости и внутримозговое кровоизлияние, произошел в католической школе в графстве Ноттингемшир. Во время урока Харви сделал замечание одному из учеников, который ответил на него ругательством. После этого учитель ударил ученика гантелей с криком «Умри, умри». Как выяснилось впоследствии, другие ученики снимали происшедшее на видео, так как до этого собирались заснять сцену оскорбления Харви, пишет Lenta.ru.

# общество

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