В Великобритании оправдан пытавшийся убить школьника учитель

В Великобритании суд Ноттингема не признал виновным в попытке убийства и нанесении умышленного вреда здоровью учителя, ударившего школьника трехкилограммовой гантелей по голове.

Как заявил судья Майкл Стокс, 50-летний учитель физики Питер Харви будет некоторое время находиться под наблюдением. Ранее Харви признал свою вину в неумышленном нанесении вреда.

Инцидент, в результате которого один из учеников получил трещину височной кости и внутримозговое кровоизлияние, произошел в католической школе в графстве Ноттингемшир. Во время урока Харви сделал замечание одному из учеников, который ответил на него ругательством. После этого учитель ударил ученика гантелей с криком «Умри, умри». Как выяснилось впоследствии, другие ученики снимали происшедшее на видео, так как до этого собирались заснять сцену оскорбления Харви, пишет Lenta.ru.