В Великобритании начинается вторая за неделю массовая забастовка работников Королевской почты

Она продлится три дня. На службу не выйдут более 120 тысяч человек. Почтальоны требуют гарантий сохранения рабочих мест.

Они опасаются, что из-за запланированной модернизации почты, в частности, использования автоматической сортировки писем, потребность в их работе значительно сократится. Ситуация осложняется тем, что в конце месяца в стране заканчивается срок подачи налоговых деклараций. Большая их часть пересылается по почте. И теперь тысячи британцев рискуют попасть в список нарушителей законодательства. Акция может привести к задержке ста миллионов писем и бандеролей.

Впрочем, руководство почты старается разрешить ситуацию. Уже объявили набор временных сотрудников взамен бастующих. В условиях роста безработицы объявление вызвало ажиотаж.