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В Великобритании начинается вторая за неделю массовая забастовка работников Королевской почты

29 октября 2009 09:09
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Она продлится три дня. На службу не выйдут более 120 тысяч человек. Почтальоны требуют гарантий сохранения рабочих мест.

Они опасаются, что из-за запланированной модернизации почты, в частности, использования автоматической сортировки писем, потребность в их работе значительно сократится. Ситуация осложняется тем, что в конце месяца в стране заканчивается срок подачи налоговых деклараций. Большая их часть пересылается по почте. И теперь тысячи британцев рискуют попасть в список нарушителей законодательства. Акция может привести к задержке ста миллионов писем и бандеролей.

Впрочем, руководство почты старается разрешить ситуацию. Уже объявили набор временных сотрудников взамен бастующих. В условиях роста безработицы объявление вызвало ажиотаж.

# общество

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