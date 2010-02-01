В Великобритании 1 февраля объявили «днем прогульщика»

Первый понедельник февраля станет в Великобритании «днем прогульщика», пишет The Daily Mail. Согласно исследованию, проведенному компанией Employment Law Advisory Services, ожидалось, что приблизительно 350 тысяч человек 1 февраля не явятся на работу.

Рост числа прогулов в первый понедельник февраля наблюдается в Великобритании ежегодно. Если ранее сотрудники обычно звонили на работу и говорили, что внезапно заболели, то теперь они предпочитают оповещать работодателей о неявке при помощи электронной почты или текстовых сообщений. Это связано с тем, что, как кажется большинству британцев, начальству таким образом сложнее распознать ложь.

Прогулы в первый понедельник февраля связаны в основном с усталостью от первых недель работы после праздников, с оставшимися после Нового года долгами, а также с тем, что до Пасхи остается еще слишком много времени. По разным данным, от 12 до 50 процентов тех, кто не является на работу, просто выдумывают предлог, чтобы остаться дома, пишет Lenta.ru.

Ожидается, что послания от подчиненных получат 25 процентов менеджеров. Из 1500 руководителей, опрошенных исследователями, около половины заявили, что не верят сообщениям сотрудников о плохом самочувствии. The Daily Telegraph отмечает, что прогулы 1 февраля могут обойтись экономике страны в 30 миллионов фунтов стерлингов (более 48 миллионов долларов).