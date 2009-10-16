В Ватикане открывается выставка, посвященная Галилею

Она посвящена 400-летию работы Галилео Галилея, физика и философа, осужденного инквизицией в 17 веке.

Католическая церковь объявила Галилея, который в настоящее время считается отцом-основателем современной астрономии, еретиком. Он был осужден за отрицание широко распространенного убеждения, что Солнце вращается вокруг Земли.

Хотя открытие взаимодействия Солнца и Земли принадлежит Копернику, доказательство этой гипотезы стало возможным благодаря оборудованию Галилея.

Только в 1992 году папа Иоанн Павел II заявил о том, что правящая церковь совершила ошибку и о толерантном отношении католической церкви к науке.

Теперь часть оборудования Галилея, наряду с предметами, принадлежавшими другим ключевым фигурам в астрономии, выставлены на всеобщее обозрение в Ватикане.

Кроме того, среди экспонатов представлены оригинальные записи Галилея, сделанные после того, как он совершил это фундаментальное открытие.

Выставка продлится до января, сообщает BBC News.