В Ватикане открывается выставка, посвященная Галилею

Католическая церковь объявила Галилея, который в настоящее время считается отцом-основателем современной астрономии, еретиком. Он был осужден за отрицание широко распространенного убеждения, что Солнце вращается вокруг Земли.
Хотя открытие взаимодействия Солнца и Земли принадлежит Копернику, доказательство этой гипотезы стало возможным благодаря оборудованию Галилея.
Только в 1992 году папа Иоанн Павел II заявил о том, что правящая церковь совершила ошибку и о толерантном отношении католической церкви к науке.
Теперь часть оборудования Галилея, наряду с предметами, принадлежавшими другим ключевым фигурам в астрономии, выставлены на всеобщее обозрение в Ватикане.
Кроме того, среди экспонатов представлены оригинальные записи Галилея, сделанные после того, как он совершил это фундаментальное открытие.
Выставка продлится до января, сообщает BBC News.