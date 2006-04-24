В Варшаве вспоминали о Тадеуше Костюшко

23 апреля в столице Польши отмечали 260-летие со дня рождения Тадеуша Костюшко и очередную годовщину восстания под его руководством. В торжествах принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Павел Латушко, а также известные ученые и литераторы Беларуси. В ходе церемонии неоднократно подчеркивалось, что Тадеуш Костюшко родился на белорусской земле. Организаторы мероприятия выразили благодарность представителям Беларуси за активное участие в торжествах.