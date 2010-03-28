В Ванкувере распродают олимпийский снег

В Ванкувере началась распродажа оборудования, одежды, расходных материалов, оставшихся у организаторов после проведения Олимпийских игр и Параолимпиады.

В пригороде Ванкувера в помещении склада выставлены телевизоры с плоским экраном, кожаные диваны, мебель, офисное оборудование, товары с олимпийской символикой. За $5 можно приобрести коробку купленного для Игр искусственного снега, а за $12 – лопату для его разбрасывания.

– Не на всех предметах есть олимпийская эмблема, однако все они так или иначе связаны с проведением Олимпийских игр и поэтому привлекают покупателей, – пояснил руководитель отдела активов и возврата собственности при правительстве провинции Британская Колумбия Грэм Данкен. Поскольку правительство провинции приобретало товары для Олимпиады по рыночным ценам, то и продать их может по «справедливой цене», в том числе и через интернет-аукцион.

Часть техники и мебели, предоставленной оргкомитету, например, машины, поступившие от корпорации General Motors, и матрацы для номеров в Олимпийской деревне, не будут выставлены на продажу и вернутся к первоначальному владельцу. Машины будут проданы в Канаде и США через автосалоны, а матрацы почистят и передадут безвозмездно в приюты для бездомных. Медицинское оборудование и примерно 900 кг медикаментов, оставшихся неиспользованными в дни Олимпиады, будут переданы в качестве помощи пострадавшим от землетрясения на Гаити, пишет БЕЛТА.