В Узденском районе бешеная лиса напала на человека Дикое животное набросилась на жертву во дворе соседского дома.

24-летнему минчанину, гостившему у приятелей за городом, на помощь с топором пришел друг. Мертвую лису отправили на экспертизу в лабораторию, а молодому человеку прописали лечение и уколы в больнице.

В Дзержинском районе, он располагается по соседству, бешеная лиса стала причиной смерти женщины, которая не обратилась вовремя за медицинской помощью. Теперь "сезон охоты бешеных лис" на человека открыт в Узденском районе.



Узнать зверя, больного бешенством, нетрудно. Он не убежит, завидев человека, а будет нарезать круги. Из пасти при этом будет течь слюна. Бешеные лисицы и волки нападают на человека без страха - кусают, за что придется, рвут зубами.

