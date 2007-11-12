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В Узденском районе бешеная лиса напала на человека

12 ноября 2007 19:43
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В Узденском районе бешеная лиса напала на человека Дикое животное набросилась на жертву во дворе соседского дома.

24-летнему минчанину, гостившему у приятелей за городом, на помощь с топором пришел друг. Мертвую лису отправили на экспертизу в лабораторию, а молодому человеку прописали лечение и уколы в больнице.

В Дзержинском районе, он располагается по соседству, бешеная лиса стала причиной смерти женщины, которая не обратилась вовремя за медицинской помощью. Теперь "сезон охоты бешеных лис" на человека открыт в Узденском районе.
 
Узнать зверя, больного бешенством, нетрудно. Он не убежит, завидев человека, а будет нарезать круги. Из пасти при этом будет течь слюна. Бешеные лисицы и волки нападают на человека без страха - кусают, за что придется, рвут зубами.

# общество

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