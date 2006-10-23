В услугах "Белтелекома" - нововведения

Услуга "Удобный звонок с таксофона", отныне позволит звонить с уличного таксофона за счет вызываемого абонента.Звонки будут бесплатными и без использования телефонной карты. С помощью набора кода "8-11" оператор "Белтелекома" связывает с вызываемым абонентом, но только с его согласия за оплату звонка. Услуга доступна по всей стране со всех таксофонов типа "Агат", оборудованных жидкокристаллическим экраном. Стоимость одной минуты разговора - 150 рублей. Выход на сети других операторов и за рубеж исключается.