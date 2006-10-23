Прямой эфир

В услугах "Белтелекома" - нововведения

23 октября 2006 10:53
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Услуга "Удобный звонок с таксофона", отныне позволит звонить с уличного таксофона за счет вызываемого абонента.Звонки будут бесплатными и без использования телефонной карты. С помощью набора кода "8-11" оператор "Белтелекома" связывает с вызываемым абонентом, но только с его согласия за оплату звонка. Услуга доступна по всей стране со всех таксофонов типа "Агат", оборудованных жидкокристаллическим экраном. Стоимость одной минуты разговора - 150 рублей. Выход на сети других операторов и за рубеж исключается.
# общество # общество

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