В Ушачском районе прошла акция, посвящённая памяти защитников Отечества. Какую трагедию хранит это место?

Новости Беларуси. В ночь на 5 мая 1944 года партизаны Полоцко-Лепельской зоны во главе с будущим Героем Советского Союза Владимиром Лобанком в семи километрах от Ушачей вырвались из окружения и сражались с карательными отрядами до прихода частей советской армии. Вместе с партизанами тогда смогли освободиться и более 15 тысяч мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.