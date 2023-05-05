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В Ушачском районе прошла акция, посвящённая памяти защитников Отечества. Какую трагедию хранит это место?

05 мая 2023 07:13
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Новости Беларуси. В ночь на 5 мая 1944 года партизаны Полоцко-Лепельской зоны во главе с будущим Героем Советского Союза Владимиром Лобанком в семи километрах от Ушачей вырвались из окружения и сражались с карательными отрядами до прихода частей советской армии. Вместе с партизанами тогда смогли освободиться и более 15 тысяч мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Ушачском районе прошла акция, посвящённая памяти защитников Отечества. Какую трагедию хранит это место?-1

79-й годовщине одной из самых крупных операций, изменившей ход военной истории, посвящена патриотическая акция. На знаковом для всей Беларуси месте традиционно собираются представители разных профессий и поколений. 

В Ушачском районе прошла акция, посвящённая памяти защитников Отечества. Какую трагедию хранит это место?-4

 

Накануне делегация Новополоцка во главе с сенатором Дмитрием Демидовым заложила аллею «Цветы Великой Победы». 16 кустов сирени высажены в честь 16-ти партизанских бригад Полоцко-Лепельской партизанской зоны.  

5 мая в Ушачах стартует патриотический форум «Партизанскими тропами». В его программе – акции, посвященные памяти защитников Отечества.   

В Ушачском районе прошла акция, посвящённая памяти защитников Отечества. Какую трагедию хранит это место?-7

Накануне Дня Победы по всей стране возлагают цветы и венки к мемориалам героям. Подробнее здесь.  

# Великая Отечественная война # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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