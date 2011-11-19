В усадьбе Ястржембских XIX века на Гомельщине живут свиньи

Новости Беларуси, Гомельская область. По легенде именно здесь была создана самая большая фальсификация в русской литературе XIX века — второй том гоголевских «Мёртвых душ».

Неисправимый романтик Николай Ястржембский и усадьбу выстроил себе под стать: не водонапорная башня, а настоящий рыцарский замок.

Валерий Маслак, директор Хойникского районного краеведческого музея:

В принципе, все здания выдержаны в одном стиле — это стилизация под средневековые оборонительные сооружения. Наибольший интерес представляет то, что сохранился целый комплекс зданий.

Архитектурный декор в стиле псевдоготики. Cтилизованные портики и фризы даже на бывших погребе и сарае. Здесь даже хозпостройки сложены на века. Говорят, раствор замешан на яичных желтках и воловьей крови. Не удивительно, что сараи и сегодня можно использовать по прямому назначению. И используют. Свиньям ведь безразличен сегодняшний статус строения.

По мнению директора местного хозяйства, именно свиньи спасли усадьбу от больших разрушений.

Сергей Дрозд, директор сельскохозяйственного предприятия «Оревичи»:

Если бы там свиньи не стояли, то там вообще бы ничего не осталось. У нас, как у предприятия, есть определённые рамки – как приличия, так и закона. И вкладывать туда деньги у нас нет ни морального, ни материального, ни юридического права.

Правда, на использование сараев у хозяйства тоже никаких прав нет. У усадьбы по документам вообще нет хозяина — Министерство культуры до сих пор не заключило охранное обязательство ни с одним из юридических лиц. Среди главных претендентов на эту почётную роль — местный сельисполком. Только что сможет крошечная структура, если даже районные власти вот уже 8 лет получают отписки. Ответ один — денег нет.

Валентин Баранов, начальник отдела культуры Хойникского райисполкома:

По расчетам специалистов «Гомельпроектреставрации» в марте этого года нужно было 612 миллионов рублей. Та переписка, которую мы ведём со всеми, от кого зависит решение этого вопроса, к сожалению, так и остаётся только бумагой.

При всей абсурдности ситуации, получается, свиньи действительно спасли часть усадьбы от разрушения. А тем временем в Уголовном кодексе Беларуси целых три статьи защищают национальное достояние от уничтожения.

Юлия Грамович, помощник прокурора Хойникского района:

Статья 344 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за умышленное уничтожение, повреждение, утрату историко-культурных ценностей вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 12 лет.

Свинарник в Борисовщине — лишь верхушка айсберга. Проблемой в серьёз занялась прокуратура области: проверки выявили десятки нарушений закона об охране историко-культурного наследия. Уголовных дел, правда, пока нет, но к дисциплинарной ответственности уже привлечено 18 должностных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.