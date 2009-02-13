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В украинскую столицу из Кении прибыл экипаж судна «Фаина»

13 февраля 2009 15:17
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В аэропорту его встречали родственники и друзья, а также президент Украины Виктор Ющенко. Двадцать моряков - украинцы, россияне и латыш — провели в плену у сомалийских пиратов 4 с половиной месяца. Двое российских граждан уже сегодня вылетят из Киева в Санкт-Петербург. Тело умершего капитана судна пока остается в Кении. После необходимых формальностей его отправят на родину. Пираты захватили Фаину 25 сентября. После получения выкупа в более чем в 3 миллиона долларов они покинули судно.
# общество # Сомалийские пираты

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