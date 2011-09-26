В Украине власти разрешили сжигать бездомных животных живьем

Власть Лисичанска применяет передвижные крематории для уничтожения бездомных животных в рамках подготовки к Евро-2012. На собак и кошек охотятся с помощью специального ружья. Подстрелив их, потом еще живых бросают в топку, где они сгорают заживо. Температура в топке превышает 900 градусов.

Крематорий на колесах, который ездит в городе уже второй год, обошелся в 198 тысяч гривен. Он числится на балансе коммунального автотранспортного предприятия «Коммунтранс», которое занимается вывозом городского мусора. Уничтожение животных периодически прекращается, а затем вновь возобновляется.

В связи с этим в Интернете появилась электронная петиция, адресованная Виктору Януковичу. Она призывает «сказать Украине, чтобы прекратила сжигать животных живьем».

TCH.ua в связи с этим спишет, что несколько месяцев назад появилась информация о том, что УЕФА выделило на стерилизацию бездомных собак в Украине 9000 евро. Впрочем, куда пошли эти деньги - неизвестно.