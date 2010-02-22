В Украине политик отругала детей за русские имена

В одном из детских садов на западе Украины депутат Львовского облсовета от партии всеукраинского националистического объединения «Свобода», филолог Ирина Фарион провела «урок грамотности» посвященный Международному дню родного языка.

Фарион отругала детей, которые представились ей «москальскими» именами, посоветовав им уехать из Украины, если не исправятся. «Если станешь Аленой, то нужно паковать чемоданы и выезжать в Московию», — пригрозила Фарион дошкольнице, назвавшейся Оленкой. Досталось мальчику Мише, который, по мнению депутата, должен быть не иначе как «Мыхайлыком». Когда Фарион поинтересовалась у детей, как им больше нравится, то к ужасу националистки они хором ответили: «Миша».

«Пристыдила она и девочку Лизу, мол, это имя от инфинитива «лизать» «Маша — форма не наша. Пусть едет туда, где Маши живут. У нас она должна быть Маричкой. Петя тоже должен отсюда уехать, если не станет «Петрыком». Мыколку никогда не обзывайте Колей, Ганнусю Аннушкой, а Наталочку — Наташей. Можно ли представить, чтобы Степана Бандеру дома звали: «Степа, иди есть борщ»? Поэтому не «оволчивайте» и не «омедвеживайте» украинские имена», — строго наставляла детей «учительница». Похвалила Фарион Марка, Юрчика и Катрусю за «прекрасные украинские имена». И напоследок подарила детям памятки с «правильными» формами имен. Такие же «инструкции» хотят раздать во всех садиках Западной Украины» — пишет украинская газета «Сегодня».

Депутат заявила, что не хотела обидеть детей, однако считает, что «неправильно, когда кто-то пытается приспособить наши имена к российской фонетической системе», отмечает Газета.Ru.