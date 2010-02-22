В Украине политик отругала детей за русские имена

Фарион отругала детей, которые представились ей «москальскими» именами, посоветовав им уехать из Украины, если не исправятся. «Если станешь Аленой, то нужно паковать чемоданы и выезжать в Московию», — пригрозила Фарион дошкольнице, назвавшейся Оленкой. Досталось мальчику Мише, который, по мнению депутата, должен быть не иначе как «Мыхайлыком». Когда Фарион поинтересовалась у детей, как им больше нравится, то к ужасу националистки они хором ответили: «Миша».
«Пристыдила она и девочку Лизу, мол, это имя от инфинитива «лизать» «Маша — форма не наша. Пусть едет туда, где Маши живут. У нас она должна быть Маричкой. Петя тоже должен отсюда уехать, если не станет «Петрыком». Мыколку никогда не обзывайте Колей, Ганнусю Аннушкой, а Наталочку — Наташей. Можно ли представить, чтобы Степана Бандеру дома звали: «Степа, иди есть борщ»? Поэтому не «оволчивайте» и не «омедвеживайте» украинские имена», — строго наставляла детей «учительница». Похвалила Фарион Марка, Юрчика и Катрусю за «прекрасные украинские имена». И напоследок подарила детям памятки с «правильными» формами имен. Такие же «инструкции» хотят раздать во всех садиках Западной Украины» — пишет украинская газета «Сегодня».
Депутат заявила, что не хотела обидеть детей, однако считает, что «неправильно, когда кто-то пытается приспособить наши имена к российской фонетической системе», отмечает Газета.Ru.