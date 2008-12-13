В Украине назревает народный бунт

Скандал, вызванный тем, что половина киевлян осталась зимой без тепла и горячей воды, грозит вылиться в массовые митинги.

Причина энергетического кризиса банальна – задолженность коммунальщиков перед "Нафтогазом Украины". Заложником ситуации стала даже Юлия Тимошенко. У главной "газовой" переговорщицы дома отключили газ. Всю ответственность за перебои с горячей водой и отоплением в Киеве премьер-министр возложила на мэра украинской столицы Леонида Черновецкого.

Волнения не напрасны. Практически вся Украина может остаться зимой без тепла. Киевляне готовы обращаться в суд. Особенно те, кто исправно платит коммунальные. В дело вмешалась даже прокуратура Киева. Она предписала немедленно возобновить теплоснабжение столицы. Однако пока результатов не видно: батареи в квартирах киевлян по-прежнему: не теплее ладошек.