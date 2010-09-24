Прямой эфир

В Украине началось строительство нового саркофага на ЧАЭС

24 сентября 2010 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новый безопасный саркофаг выглядит в проекте как огромная арка высотой 108 и длиной 150 метров, которая раскинется над существующим саркофагом.

Корпус будет включать участки дезактивации, упаковки, санитарные шлюзы, технологические помещения. Он обойдется в $ 750 млн. Утверждается, что укрытие простоит не менее 100 лет.

Саркофаг «Укрытие», которые сейчас закрывает реактор ЧАЭС, построили через несколько месяцев после аварии. В 2006 году закончился его эксплуатационный срок. Стены укрытия всегда разогреты: за ними протекают ядерные процессы и в случае обрушения в воздух может подняться радиоактивная пыль, что приведет к еще одной экологической катастрофе, сообщает «Народная газета».

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
24 сентября 2010 07:31

«Пять минут» с Олегом Усачевым

24 сентября 2010 07:23

Российских военных ожидает кадровая чистка

24 сентября 2010 07:05

Численность гостей на «Дожинках-2010» в Лиде может достигнуть 100 тысяч человек