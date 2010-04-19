В Украине мошенники распространяют «целительную» закваску от имени Киево-Печерской лавры

Среди жителей Украины стали распространять тесто, которое при определенном способе приготовления якобы «снимает порчу, приносит удачу в дом, здоровье».

Первая вспышка такого далекого от православного учения заблуждения под названием «закваска из Почаевской лавры» была зафиксирована около трех лет назад. Ныне распространители идеи закваски ввязывают в свою ложь имя Киево-Печерской лавры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный сайт Украинской православной церкви Московского патриархата. Как отмечается в сообщении, «такие манипуляции с упоминанием православных святынь рассчитаны на маловерных и далеких от православия людей, абсолютно не знакомых с элементарными основами катехизиса».

К кулечку с тестом неизвестного происхождения прилагается записка о том, как из этого теста приготовить «хлебец», обладающий особыми свойствами.

Другой случай с «целительной» закваской произошел в 2006 году в Латвии. Там получило распространение суеверие, связанное с банками, в которых якобы содержится освященный Церковью «иерусалимский хлеб», отмечает NEWSru.com. Эти банки передавали друг другу знакомые, полагая, что, если поместить в печь тесто, которое содержится в них, такая процедура поможет избавиться от родовых проклятий. В этой связи Латвийская православная церковь выступила с предупреждением об обмане, отметив, что источник всякого суеверия — «враг рода человеческого».