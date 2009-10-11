В Украине к Евро-2012 соткут гигантский ковер и покажут икону с футбольным полем

Изготовление шерстяного ковра размером с футбольное поле, который будет состоять из двух миллионов ткацких узелков, начали в Ивано-Франковской области Украины.

Работу планируется завершить к открытию чемпионата Европы по футболу 2012 года, который должны совместно проводить Польша и Украина. «Создадим огромный ковер и на этом футбольном поле (ковре) будет два миллиона узелков», - сообщил во время представления творческого проекта в городе Коломые Ивано-Франковской области грузинский режиссер и драматург Рагули Власидзе.

По его словам, каждый украинец будет иметь возможность присоединиться к общей работе. С этой целью организаторы проекта выставят специальные ткацкие рамы с эскизами частей будущего ковра в людных местах во время спортивных соревнований, художественных акций, театральных представлений, «чтобы каждый мог добавить и свой узелок», объяснил режиссер.

Р.Власидзе уточнил, что идея объединения людей и народов будет представлена не только общей работой, но и тем, что на ковре выткут государственные гербы Польши и Украины, а также орнамент национальной украинской вышивки, которая, по замыслу, будет символизировать духовное родство украинцев.

В рамках этого проекта ивано-франковский иконограф Василий Стефурак представил написанную им икону Божьей Матери «Радость Господа в любви». На иконе - Божья Матерь с младенцем, внизу - графическое изображение мяча и футбольного поля. Проект благословил ординарий Коломыйско-Черновицкой епархии Украинской греко-католической церкви Николай Симкайло, сообщает «Интерфакс-Запад».