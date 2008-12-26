В Украине — день траура

В стране вспоминают жертв взрыва в жилом доме Евпатории. До сих пор в страну приходят соболезнования из разных государств.

От имени белорусского народа и себя лично президенту Украины Виктору Ющенко, родным и близким погибших соболезнования выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко. По последним данным, погибших уже 27. Среди них — трое детей. 21 человека извлекли из-под завалов живыми. Под обломками еще могут оставаться, по меньшей мере, 12 жильцов дома. Надежда найти живых есть, однако ситуация осложняется с каждым часом: на улице становится холоднее.

Взрыв в Евпатории прогремел в среду вечером. Полностью разрушенными оказались 35 квартир пятиэтажного здания. Версия о детонации кислородных баллонов не подтвердилась. Спасатели их обнаружили в подвале целыми. Эвакуированным жильцам разрушенного дома правительство пообещало предоставить новое жилье уже к Новому году и выплатить компенсации.

