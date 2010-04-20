В Ухте задержан местный житель, который затушил портвейном Вечный огонь

В Ухте задержан житель города, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, погасил Вечный огонь.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД по Республике Коми, вечером 16 апреля наряд патрульно-постовой службы УВД Ухты заметил, как трое молодых людей распивали спиртные напитки возле мемориала памяти павших в Великой Отечественной войне. Один из них заливал огонь жидкостью из стеклянной бутылки.

Когда сотрудники милиции подошли к памятнику, Вечный огонь уже погас. Как выяснилось, молодой человек залил пламя портвейном. Молодые люди попытались скрыться, но были доставлены в отделение милиции и помещены в медвытрезвитель.

По факту осквернения мемориала возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм). В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде, отметили в МВД.